У Roshen Порошенка на тлі офшорного скандалу відзвітували про суму сплачених податків

Кондитерська корпорація Roshen, що належить президенту України Петру Порошенку, яку в січні 2016 року було передано в сліпий траст, сплатила за січень-жовтень 2017 року 1,21 млрд грн податків, повідомила прес-служба корпорації.

Читайте такожЮристи Порошенка відреагували на новий офшорний скандал за участі Roshen

Зазначається, що близько 95% податків корпорація сплатила до держбюджету України. Решту - до бюджетів тих країн, де є представництва Roshen: Польща, Угорщина, Литва, Росія, Казахстан, Румунія, Болгарія.

За інформацією прес-служби, зокрема, податку на прибуток сплачено 296,6 млн грн, військовий збір становив 10,5 млн грн, податок на додану вартість - 634,1 млн грн, а єдиний соціальний внесок - 135 млн грн.

Повідомляється також, що за 10 місяців 2017 року корпорація сплатила до місцевих бюджетів 136,6 млн грн. Із них податок на доходи фізичних осіб становив 126,4 млн грн, податок на землю та інші - 10,2 млн грн.

У корпорації нагадали, що за результатами 2015 року до місцевих і державних бюджетів Roshen було сплачено близько 1,34 млрд грн, у 2016 році - 1,55 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів, який за масштабом можна порівняти з «панамськими досьє».

Так, за даними ЗМІ, в розслідуванні, що отримало назву «Райські досьє» (Paradise Papers) фігурує президент України Петро Порошенко, в якого, за даними ЗМІ, було відкрито офшор на Британських Віргінських островах із метою мінімізації сплати податків його фірми Roshen.

Корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Загальний обсяг її виробництва становить 450 тисяч тонн на рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, два виробничих майданчики у Вінниці, Кременчуцька); два виробничих майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (м. Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.