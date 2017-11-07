У Кабміні похвалилися: кількість українців із зарплатою менше 3200 гривень скоротилася вдвічі - до 20%

В Україні з грудня 2016 року вдвічі скоротилась кількість працюючого населення, яке отримує зарплату менше 3200 грн (рівень мінімальної зарплати) - до 20% із 40%.

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Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів із посиланням на статистику, озвучену в ході зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з профспілковими об'єднаннями.

«Ще в грудні минулого року питома вага людей, яким було нараховано зарплати менше 3200 грн, становила понад 40%, зараз це лише 20%. В абсолютних цифрах понад 2 млн осіб отримують наразі підвищену зарплату», - йдеться в повідомленні.

Крім того, з початку року на 24,3% збільшилася кількість людей, які отримують зарплати понад 10 тис. грн. Більш ніж на третину в середньому збільшилися зарплати лікарів і працівників освіти та науки. Кількість зареєстрованих безробітних у вересні 2017 року до вересня 2016 року скоротилась на 11,3%.

«Все це дозволило наростити надходження ЄСВ (єдиного соціального внеску - УНІАН) на 39,3 млрд грн і таким чином посилити бюджет Пенсійного фонду. А в результаті ухвалених у жовтні рішень щодо пенсійної реформи, в Україні на третину зменшилась кількість пенсіонерів, які отримують пенсії менше 2 тис. грн, зате втричі (в 3,3 раза) зросла кількість пенсіонерів, які отримують пенсії в розмірі від 5 до 10 тис. грн», - зазначили в уряді.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2017 року порівняно з серпнем збільшилася на 3,3%, а порівняно з аналогічним місяцем 2016 року зросла на 37,2% - до 7351 грн.

Найвищу середню заробітну плату в розрахунку на одного штатного працівника у вересні цього року було зафіксовано в Києві, де вона становила 11423 грн, і в Донецькій області - 8068 грн.

Із 1 січня 2017 року мінімальну зарплату в Україні було підвищено в 2 рази - до 3200 грн.