Надходження єдиного соціального внеску до держбюджету зросли на 39 мільярдів

Державна фіскальна служба України в січні-жовтні 2017 року забезпечила надходження до бюджету 145 млрд грн єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 39,3 млрд грн, або на 37,2% більше, ніж за відповідний період 2016 року.

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Як повідомляється на сайті ДФС, в тому числі в жовтні надійшло 15,8 млрд грн ЄСВ.

За оцінками служби, такі обсяги надходження ЄСВ забезпечено підвищенням рівня мінімальної заробітної плати в Україні до 3200 грн з січня 2017 року, завдяки чому зарплати почали виходити з «тіні», а втрати бюджету Пенсійного фонду від зниження ЄСВ на 50% повністю компенсовані.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, якими встановила уніфіковану ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) на рівні 22%, тоді як раніше ставка зазначеного податку могла досягати 41%, що призвело до скорочення зборів ЄСВ у 2016 році. Але після підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тис. грн збори ЄСВ почали зростати.