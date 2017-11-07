ЄБРР: економіка України цього року зросте на 2%

Найбільший інвестор України - Європейський банк реконструкції та розвитку - прогнозує зростання реального ВВП України на 2% у 2017 році і на 3% у 2018 році, що відповідає попереднім прогнозам, оприлюдненим у травні.

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Про це повідомила прес-служба банку з посиланням на доповідь ЄБРР про економіку країн, де банк фінансує проекти.

Відзначається, що в доповіді ЄБРР висловив вдячність Україні за успішне повернення на міжнародні ринки капіталу із суверенним випуском єврооблігацій, однак попередив, що продовження програми Міжнародного валютного фонду перебуває під загрозою через низький темп реформ в Україні.

Також ЄБРР зазначив, що інфляція в Україні сповільнюється, але станом на вересень 2017 року все ще перебуває на високому рівні в 16,4% порівняно з минулим роком.

За оцінками інвестора, споживання домогосподарств у нашій країні зростає завдяки підвищенню реальних зарплат і впевненості в завтрашньому дні, а валовий основний капітал продовжує впевнено рости після спаду.

Водночас ЄБРР зазначив, що промислове виробництво в Україні скоротилося на 0,4% за 8 місяців 2017 року внаслідок економічної блокади непідконтрольних територій, а зниження реального експорту стримує зростання ВВП.

«Середні темпи зростання в регіоні операцій ЄБРР прогнозуються цього року на рівні 3,3%, що на 0,9% перевищує попередній прогноз, опублікований у травні, і зростання в 2016 році, що становило всього 1,9%», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 10 жовтня зберіг прогноз зростання реального ВВП України в 2017 році на 2% при споживчій інфляції на кінець року в розмірі 10%.

Раніше, 3 жовтня, Всесвітній банк також зберіг прогноз зростання української економіки в 2017 році на 2% при інфляції 10%.

У Кабінеті міністрів України прогнозують зростання економіки цього року на 1,8% при інфляції 12,9%, у Національному банку - на 2,2% при інфляції на кінець року 12,2%.

ВВП України у другому кварталі 2017 року в річному вираженні виріс на 2,3%, в першому кварталі - на 2,5%.

Інфляція в Україні у вересні становила 2% проти попереднього місяця і 16,4% - в річному вираженні.