Нацбанк перерахував до держбюджету чергові 5 мільярдів прибутку

Національний банк перерахував до державного бюджету України сьомий, передостанній цього року, транш свого прибутку за минулий рік у розмірі 5 млрд грн.

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Як повідомила прес-служба регулятора, з урахуванням цього траншу, до держбюджету з початку року перераховано сім платежів на загальну суму 40 млрд грн, і до кінця року залишається перерахувати 4,4 млрд грн.

Також повідомляється, що графік перерахування прибутку НБУ до держбюджету узгоджено з Міністерством фінансів і передбачає щомісячні транші до кінця року, щоб згладити коливання ліквідності банківської системи і сприяти досягненню інфляційних цілей.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України затвердила розподіл прибутку регулятора за 2016 рік у сумі 59,451 млрд грн, 15,071 млрд грн з якої буде спрямовано на формування загальних резервів власного капіталу НБУ, 44,379 млрд грн - підлягає перерахуванню до державного бюджету України в 2017 році.

У 2016 році Національний банк перерахував до держбюджету 38,16 млрд грн прибутку, отриманого за 2015 рік.