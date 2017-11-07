Світові фінансисти скептично оцінили шанс України отримати транш МВФ цього року

"МВФ має чітко зрозуміти, що передбачає нова пенсійна реформа і як це вплине на бюджет. Це забере час", - повідомив в ексклюзивному коментарі українській службі "Голосу Америки" Ондрей Шнейдер, головний економіст провідної міжнародної асоціації фінансових установ International Institute of Finance (IIF). Він скептично оцінив шанси України отримати ще один транш МВФ цього року.

Читайте такожМВФ назвав 4 умови для отримання Україною п'ятого траншу​В той же час, Шнейдер схвально відгукнувся про пенсійну реформу в Україні, яка має не меті скоротити дефіцит Пенсійного фонду в середньостроковій перспективі.

"Україна витратила більше 11% ВВП на пенсії в 2016 році, однак більшість пенсіонерів отримували мізерні пенсії, які становили лише 25% середньої заробітної плати.

Незважаючи на низькі пенсії, пенсійна система мала дефіцит 5% ВВП минулого року і невтішні демографічні прогнози передбачають, що дефіцит ще більше розшириться", - наголосив Шнейдер.

Реформа не змінила офіційний вік виходу на пенсію, однак поступово збільшує необхідний стаж для отримання пенсій до 35 років (до 2028). Таким чином, деякі з тих, хто досяг пенсійного віку, будуть продовжувати робити внески до пенсійної системи, робить висновок експерт.

В IIF також наголосили на важливості того факту, що Україна прийняла медичну реформу, в рамках якої створено нову систему фінансування установ охорони здоров’я, що базуватиметься на наданні фінансування у відповідності до послуг.

Нова установа – Національна служба охорони здоров’я має розробити набір послуг, які гарантуватиме і за які сплачуватиме держава, а за решту будуть платити пацієнти. Україна також планує збільшити витрати на охорону здоров’я, що, на думку аналітика, поряд з можливим зростанням витрат на оборону, може спричинити певне зростання дефіциту бюджету.