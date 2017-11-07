Фонд гарантування продав активи банків-банкрутів на 4 мільярди

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і державні підприємства за рік сумарно реалізували через систему «Prozorro.Продажі» активи неплатоспроможних банків та інше майно на 4 млрд грн.

Читайте такожЕкономія бюджетних грошей завдяки Prozorro досягла майже 33 мільярдів

Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

Згідно з повідомленням, понад 3,8 млрд грн із загальної суми приніс продаж активів неплатоспроможних банків.

У жовтні через «Prozorro.Продажі» було реалізовано майно на 569,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, система реалізації майна неплатоспроможних банків «Prozorro.Продажі» почала роботу в листопаді 2016 року. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про її обов'язкове використання з 1 січня 2017 року для реалізації всіх активів неплатоспроможних банків, які знаходяться в розпорядженні фонду. ФГВФО до кінця року має намір виставити всі активи банків, які знаходяться в управлінні фонду, на продаж через електронний майданчик.