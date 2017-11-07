Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2675.1287 (7 листопада – 2685.0348)

100 EUR – 3092.9838 (7 листопада – 3111.9553)

10 RUR – 4.5763 (7 листопада – 4.5953)

У вівторок, 7 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,71/26,73 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро перебувають на рівні 30,93/30,95 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,45/0,46 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,75 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 738 угод на суму 506,62 млн дол.