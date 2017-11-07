Власники "Терра Банку" напередодні його банкрутства виводили активи через Meinl Bank – Фонд гарантування

Власники «Терра Банку» Руслан Циплаков і Сергій Клименко напередодні введення у фінустанові тимчасової адміністрації виводили з нього активи за допомогою «схемного» кредитування з придбанням «сміттєвих» цінних паперів і через операції з австрійським Meinl Bank.

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Як повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на коррахунку «Терра Банку» у Meinl Bank у день введення тимчасової адміністрації було 40 млн дол., проте ці кошти з відсотками були списані австрійським банком на початку вересня 2014 року у рахунок виконання зобов'язань і погашення боргу компанії-нерезидента, пов'язаної з колишніми власниками банку.

Фонд зазначив, що за цим фактом направив заяву в правоохоронні органи, які вже ведуть кримінальне провадження.

Також повідомляється, що незалежні оцінювачі оцінили активи банку у 136 млн грн, що в 33 рази нижче їх вартості згідно з бухгалтерською документацією фінустанови.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб увів тимчасову адміністрацію в «Терра Банк» у серпні 2014 року. «Терра Банк» працював на ринку України з 1996 року. З грудня 2013 року його основним акціонером став голова наглядової ради Сергій Клименко, тоді як колишній власник Руслан Циплаков вийшов зі складу акціонерів.