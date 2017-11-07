НБУ дозволив Тігіпку купити львівську "дочку" російського "Сбербанку"

Національний банк України дозволив Сергію Тігіпку стати власником 99,9% акцій «ВіЕс Банку», який бізнесмен купує у «Сбербанку Росії».

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«Національний банк України погодив громадянину України Тігіпку Сергію Леонідовичу придбання опосередкованої істотної участі в розмірі 99,9% статутного капіталу «ВіЕс Банку» через компанію Bailican Limited (Кіпр)», - повідомляється на сайті НБУ.

Антимонопольний комітет України схвалив придбання акцій «ВіЕс Банку» Сергієм Тігіпком, який здійснює контроль над «ТАСкомбанк» і «Універсал Банком», наприкінці вересня.

Згодом Тігіпко заявив, що планує об'єднати «ВіЕс Банк» з «ТАСкомбанком», але при цьому не скорочувати відділення фінустанови.

Довідка УНІАН. «ВіЕс Банк» (м. Львів) працює на ринку України з 1991 року і належить російському державному «Сбербанку».

Тігіпко обіймав високі посади ву період президентства Віктора Януковича, зокрема, посаду віце-прем'єр-міністра і міністра соціальної політики в уряді Миколи Азарова, а також голови Національного банку України в 2003-2004 роках.