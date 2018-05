НБУ дозволив китайцям купити "Український банк реконструкції та розвитку"

Національний банк України погодив спільне придбання опосередкованої істотної участі в розмірі 99,9% статутного капіталу «Українського банку реконструкції і розвитку» двом громадянам Китайської Народної Республіки Яню Дуншен (Yan Dongcheng) і Дай Чжунюн (Dai Zhongyong).

Як повідомлять на сайті НБУ, нові акціонери будуть володіти акціями банку через компанії «Босе (Гонконг) Ко., Лімітед» (Україна), Boce (Hong Kong) Co., Limited (Гонконг), Bao Shi (Tianjin) e-commerce Co., Ltd. (Китай), Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (Китай) і Horgos Boxu Equity Investment Limited Partnership (Китай).

Також повідомляється, що одночасно Нацбанк надав попередню згоду на капіталізацію «Українського банку реконструкції і розвитку» за спрощеною процедурою на 244 млн грн за рахунок додаткових внесків компанії «Босе (Гонконг) Ко., Лімітед» (Україна).

«Українському банку реконструкції і розвитку» необхідно у встановлений термін вжити всіх заходів для збільшення статутного капіталу», - зазначив регулятор.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України в червні підписав договір про продаж китайській компанії Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) 99,9% акцій «Українського банку реконструкції і розвитку» за 82,83 млн грн.

«Український банк реконструкції та розвитку» був створений рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. У рамках нової стратегії розвитку державних банків уряд прийняв рішення про приватизацію фінустанови.

Bohai Commodity Exchange - найбільша спотова товарна біржа Китаю, заснована в 2009 році державними компаніями, китайськими громадянами і муніципалітетом штату Тянцзінь.