Міністр фінансів заявив, що ДФС відновила податкову перевірку стосовно нього

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляє, що Державна фіскальна служба відновила податкову перевірку стосовно нього. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Перевірку відновили, незважаючи на закриття справи ГПУ та на неузгодження цих дій з нормами Податкового кодексу про обмеження на строк проведення перевірок. А головне, її відновили відразу після того, як я оприлюднив інформацію щодо зловживань в ДФС Києва на сотні мільйонів гривень та поставив завдання керівнику ДФС забезпечити проведення розслідування та відсторонити причетних", - наголосив міністр.

Данилюк також повідомив про запрошення його на засідання комітету з податкової політики з доповіддю про боротьбу зі зловживаннями ПДВ. "Неймовірний по своїй некомпетентності та заангажованості акт ДФС за результатами перевірки... З одного боку, цілком очікувано акт зняв всі питання щодо невідповідності моїх доходів та витрат. З самого початку ці звинувачення були безперспективні. Але з іншого боку, були висунуті інші безглузді звинувачення. Виявляється що я на той час постійно проживаючи з родиною за кордоном, працюючи та сплачуючи там податки, мав ще крім цього заплатити податки в Україні. Ну «не знають» в ДФС про Угоди про уникнення подвійного оподаткування, резидентство та інші нюанси податкового законодавства. Цікава новина для мільйонів українців, що працювали та працюють за кордоном. Це звичайно ще не всі перли результати перевірки", - розповів очільник Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва наприкінці липня доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів України Олександра Данилюка на предмет можливого ухилення від сплати податків на підставі клопотання Генеральної прокуратури про призначення перевірки за період 1998-2016 років. 5 вересня Данилюк повідомив, що Генеральна прокуратура закрила справу.