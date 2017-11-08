Інфляція у Венесуелі б'є рекорди - з початку року перевищила 800%

Споживчі ціни у Венесуелі, яка переживає гостру соціально-економічну кризу, зростають у геометричній прогресії, повідомляє Росбалт з посиланням на Twitter депутата Національної асамблеї країни Анхеля Альварадо.

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"Накопичена інфляція до жовтня 2017 року досягла 825%, - написав він. - У жовтні інфляція становила 45,5%, це найвищий рівень в історії нашої країни, він позначає початок гіперінфляції".

Зазначається, що Центробанк Венесуели вже більше року не публікує відомості про зростання споживчих цін та інші економічні показники країни.

Минулого року інфляція досягла рівня 254,4%, ставши чи не найвищою у світі. Темпи зростання цін змусили владу наприкінці минулого року почати заміну грошових знаків. Якщо до грудня 2016 року найбільшою купюрою в країні були 100 боліварів, то поточного року в обіг надійшли банкноти номіналом 500, 1000, 2000, 3000, 5000, а також 10 тисяч і 25 тисяч боліварів. На початку листопада поточного року було оголошено про надходження в обіг купюри номіналом 100 тисяч боліварів.

За встановленим державою курсом 100 боліварів рівні приблизно 10 доларів, проте на чорному валютному ринку курс перевищує рівень у 40 тисяч боліварів за долар.

Згідно з останніми прогнозами Міжнародного валютного фонду, в 2017 році інфляція в Венесуелі очікується на рівні 652,7%, а в 2018 році - вже 2349,3%.