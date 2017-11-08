Кабмін сьогодні направить в Раду закон, що захищає бізнес від тиску силовиків
12:02, 08 листопада 2017Фінанси
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Прем'єр зазначив, що проситиме парламентарів швидко розглянути законопроект, щоб до кінця року його вже змогли прийняти.
Гройсман сьогодні направить у Раду ще один закон / фото УНІАН
Кабінет міністрів України сьогодні направить у Верховну Раду законопроект про відповідальність силових структур за неправомірне тиск на бізнес, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.
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"Буду просити депутатів Верховної Ради швидко розглянути законопроект, щоб ми до кінця року змогли його прийняти", - сказав прем'єр.
За словами Гройсмана, законопроект передбачатиме обов'язкову відеофіксацію обшуків, беззаперечний доступ адвокатів до проведення процесуальних дій, а також створення спеціальної комісії, яка розглядатиме випадки неправомірних дій силових органів.
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