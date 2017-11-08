Кабмін сьогодні направить в Раду закон, що захищає бізнес від тиску силовиків

Кабінет міністрів України сьогодні направить у Верховну Раду законопроект про відповідальність силових структур за неправомірне тиск на бізнес, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

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"Буду просити депутатів Верховної Ради швидко розглянути законопроект, щоб ми до кінця року змогли його прийняти", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, законопроект передбачатиме обов'язкову відеофіксацію обшуків, беззаперечний доступ адвокатів до проведення процесуальних дій, а також створення спеціальної комісії, яка розглядатиме випадки неправомірних дій силових органів.