Україна з 9 грудня вводить санкції проти 18 російських компаній (список)

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України з 9 грудня 2017 року вводить санкції проти 18 російських компаній у формі тимчасового призупинення зовнішньоекономічної діяльності цих компаній на території нашої країни.

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Як повідомляється на сайті Мінекономрозвитку з посиланням на накази №№1582 і 1583 від 30 жовтня, під дію санкцій потрапили компанії "Білгородський холодокомбінат", "Волма-маркетинг", "Волма-ВТР", група компаній "Пенетрон-Росія", завод гідроізоляційних матеріалів "Пенетрон", "Мікас", "МК-Метиз", "Народний пластик", "Пенетрон-експорт", "Полі-пак експорт", "Снек-груп", "Будсервіс", торговий дім "Аромадон", торговий дім "Донспецстрой", торговий дім "Пенетрон-Росія", торговий дім "Старфуд-південь", "Южтранс", індивідуальний підприємець Мірошникова Ірина Володимирівна.

За інформацією міністерства, санкції вводяться за ведення діяльності, яка загрожує інтересам національної економічної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, у травні Україна запровадила санкції щодо російських інформаційних ресурсів і соціальних мереж Yandex, «ВКонтакте», «Одноклассники», а також групи компаній mail.ru. Крім того, в травні президент України Петро Порошенко доручив створити єдиний список санкцій фізичних і юридичних осіб РФ. Розширений список українських санкцій після рішень президента і РНБО в травні включав сумарно 1228 фізичних осіб та 468 юридичних осіб. Обмежувальні заходи пов'язані з анексією Криму, військовою агресією на Донбасі, протиправними діями РФ щодо громадян України, а також протидією пропаганді. Перший системний пакет санкцій щодо юридичних осіб було запроваджено Україною в 2015 році.

30 жовтня Державний департамент Сполучених Штатів Америки опублікував список з 39 компаній та організацій оборонного і розвідувального секторів Російської Федерації, які можуть потрапити під нові санкції відповідно до прийнятого раніше Конгресом Акта про протидію російському впливу за допомогою санкцій.

1 листопада США запровадили санкції проти російських компаній нафтогазового сектору і закликали Росію виконувати Мінські угоди і звільнити Крим.