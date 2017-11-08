З листопада студентам підвищать стипендію - прем'єр

З 1 листопада стипендії в Україні підвищено на 18%, як академічні, так і соціальні. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів.

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"Хочу повідомити хорошу новину для українських студентів. Шановні друзі, ми приймаємо сьогодні рішення: з 1 листопада ми підвищуємо стипендії, як академічні, так і соціальні, для українських студентів на 18%. Тобто, плюс 18% ви вже отримаєте в листопаді й надалі", - сказав Гройсман.

За його словами, це рішення уряд опрацьовував не один місяць. "Ми шукали варіанти, як це зробити. І зараз рішення знайдено", - підкреслив Гройсман.