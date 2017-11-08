Місія МВФ приїде до України обговорити держбюджет-2018

Технічна місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва 9 листопада для обговорення проекту державного бюджету України на 2018 рік.

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Про це УНІАН повідомили в українському представництві Фонду з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана.

«Команда в складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ в період з 9 по 17 листопада для проведення технічного обговорення проекту бюджету на 2018 рік», - йдеться в заяві.

Верховна Рада 22 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований у парламенті 15 вересня проект держбюджету на 2018 рік. За результатами аналізу законопроекту Бюджетний комітет Ради запропонував депутатам ухвалити його в першому читанні з низкою поправок.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада зможе розглянути проект бюджету не раніше 7 листопада.

6 листопада на Погоджувальній раді в парламенті перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив, що Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді перенести розгляд законопроекту про державний бюджет на 2018 рік на наступний тиждень.

Наприкінці жовтня в Національному банку озвучили прогноз, що черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF буде отримано в першому кварталі 2018 року, а не до кінця цього року, як очікувалося раніше.

Водночас, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна може ще цього року отримати транш кредиту від МВФ за умови ухвалення парламентом необхідних законопроектів.

За інформацією МВФ, для завершення четвертого перегляду програми співпраці й отримання п'ятого траншу кредиту Україна повинна затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію і показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

Верховна Рада 3 жовтня ухвалила закон про пенсійну реформу.

Крім того, в рамках рішень Кабінету міністрів за програмою з МВФ, ціна на газ для населення повинна переглядатися двічі на рік згідно з імпортним паритетом, однак в уряді заявили про відсутність підстав для підвищення цін на газ для населення на період наступного опалювального сезону.

МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.