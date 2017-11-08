Міністерство юстиції України сплатило 1.161 Blog Entries: млн фунтів стерлінгів судового збору в спорі за позовом Росії проти нашої країни за єврооблігаціями на 3 млрд дол., викуплених РФ в грудні 2013 року відповідно до домовленості між російським президентом Володимиром Путіним і тодішнім главою нашої держави Віктором Януковичем.

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Як свідчать дані на українському порталі використання публічних фінансів, гривневий еквівалент платежу становив 41,787 млн грн.

Високий суд Лондона почав розгляд позову Росії проти України за єврооблігаціями на 3 млрд дол. в січні 2016 року. Україна вважає цей кредит «хабарем» Кремля колишній українській владі за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашенні.

29 березня поточного року Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, не визнавши обґрунтованості аргументів України в цій справі, однак 23 червня Україна подала в англійський Апеляційний суд необхідні документи для оскарження цього рішення. Слухання апеляції попередньо призначено на другу половину січня 2018 року.