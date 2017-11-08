НАБУ розслідує зникнення $157 мільйонів Онищенка з державного "Ощадбанку"

Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження щодо посадових осіб державного «Ощадбанку» за фактом зникнення близько 156,8 млн дол. США та 218,1 тис. грн, що належали пов'язаній з народним депутатом-втікачем Олександром Онищенком компанії Quickpace Limited.

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Як повідомила прес-служба НАБУ, кошти були заарештовані за рішенням суду від 24 травня 2016 року в рамках розслідування «газової справи», однак станом на 17 жовтня зникли. У банку пояснили, що їх перерахували до держбюджету на підставі вироку Краматорського суду Донецької області.

«В результаті детективами Національного бюро було зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення невстановленими посадовими особами «Державного ощадного банку України» незаконних дій з майном, на яке накладено арешт. Досудове розслідування триває», - наголошується в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що для з'ясування обставин справи детективи допитали посадових осіб банку, проте в ході допиту чиновники не надали жодних відомостей на підтвердження перерахування зазначених сум на користь держбюджету, посилаючись на заборону розголошувати ці відомості. «Таким чином, поки що невідомо, куди і за яких обставин зазначені кошти було перераховано», - констатували в бюро.

Довідка УНІАН. У Національному антикорупційному бюро України та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 15 червня 2016 року сторони заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з компанією «Укргазвидобування».

Згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є народний депутат Олександр Онищенко. Верховна Рада 5 липня позбавила депутата недоторканності і проголосувала за його арешт, проте до цього, користуючись депутатською недоторканністю, Онищенко втік з України.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.