Апеляційний суд підтвердив рішення про стягнення з "ПриватБанку" коштів на користь сім'ї Суркіса

Київський апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 17 травня про стягнення з «ПриватБанку» на користь сім'ї Ігоря Суркіса коштів у розмірі 1,05 млрд грн, 266,2 тис. дол. і 7,8 тис. євро, конвертованих у капітал фінустанови в період її націоналізації.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного банку України, який подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду до Вищого адміністративного суду України і звернувся до суду з проханням зупинити виконання свого рішення до вирішення спору в касаційній інстанції.

«Ми вважаємо, що суди першої та апеляційної інстанції порушили процесуальне законодавство, проігнорували представлені докази у справі і винесли неправомірне рішення. На даний момент вивчається можливість звернутися з цього приводу до Вищої ради правосуддя», - йдеться в повідомленні НБУ.

У Національному банку підкреслили, що рішення про входження держави в капітал «ПриватБанку» в грудні 2016 року було прийнято в рамках Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Також у НБУ нагадали, що в період входження держави в капітал банку кошти пов'язаних з фінустановою осіб були конвертовані в капітал (процедура bail-in) для зниження витрат держави на порятунок банку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України «ПриватБанк» (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.