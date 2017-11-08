"Зникнення" грошей Онищенка: "Ощадбанк" заявляє про перерахування $157 мільйонів в Держказначейство

Державний «Ощадбанк» спростовує заяву Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про зникнення зі своїх рахунків близько 156,8 млн дол. США і 218,1 тис. грн, що належали пов'язаній із народним депутатом-втікачем Олександром Онищенком компанії Quickpace Limited, і заявляє про їх перерахування на рахунки Державної казначейської служби України.

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«Згідно з Кримінальним кодексом, спецконфіскація застосовується за рішенням суду шляхом повернення всіх активів у власність держави, що і було зроблено «Ощадбанком» у чіткій та безумовній відповідності до вимог законодавства. Кошти знаходяться на рахунках Держказначейства», - йдеться в коментарі фінустанов, переданому УНІАН.

За інформацією банку, його службові особи надали детективам НАБУ вичерпну інформацію відповідно до чинного законодавства і діючих обмежень, встановлених Генеральною прокуратурою України.

«Додаткова інформація щодо виконання судових рішень у частині застосування спецконфіскаціі та перерахування коштів може бути надана Генеральною прокуратурою України і Держказначейством», - наголошується в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України сьогодні, 8 листопада, повідомило про реєстрацію кримінального провадження стосовно службових осіб державного «Ощадбанку» за фактом зникнення близько 156,8 млн дол. США і 218,1 тис. грн, що належали пов'язаній із народним депутатом- втікачем Олександром Онищенком компанії Quickpace Limited. За інформацією НАБУ, кошти були арештовані за рішенням суду від 24 травня 2016 року в рамках розслідування «газової справи», однак станом на 17 жовтня зникли.

15 червня 2016 року Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі в розмірі понад 3 млрд грн у результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з компанією «Укргазвидобування».

Згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є народний депутат Олександр Онищенко. Верховна Рада 5 липня позбавила депутата недоторканності й проголосувала за його арешт, проте до цього, користуючись депутатською недоторканністю, Онищенко втік з України.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.