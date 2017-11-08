В Україні сповільнилася інфляція

Споживча інфляція в Україні в жовтні 2017 року в річному вираженні, порівняно з жовтнем 2016 року, сповільнилася до 14,6% з 16,4%, зафіксованих у річному вимірі місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, порівняно з попереднім місяцем - вереснем - інфляція становила 1,2% після 2% у вересні до серпня.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, споживчі ціни в Україні зросли на 11,5%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін у річному вираженні зафіксовано на утримання будинків і прибудинкових територій - 46,7%, м'ясо і м'ясопродукти - 29,9%, овочі - 29,4%, вершкове масло - 28,9%, молоко - 28,3%, електроенергію - 28,1%.

Порівняно з попереднім місяцем найбільше зросли ціни на яйця - 14,9%, молоко - 5,5%, пальне і оливи - 4,4%, вершкове масло - 4,1%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні становила 2% до попереднього місяця і 16,4% - в річному вираженні.

У Кабінеті міністрів України прогнозують інфляцію цього року на рівні 12,9%, у Національному банку - 12,2% на кінець року.

Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - прогнозують уповільнення інфляції за підсумками 2017 року до 10%.