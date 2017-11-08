В Україні дешевшає долар: гривня повертає втрачені позиції
Офіційний курс НБУ на 9 листопада: 100 USD – 2663.6246 грн; 100 EUR – 3087.1409 грн; 10 RUR – 4.4957 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
Читайте такожГривня в жовтні подешевшала до долара на 1,3% - Нацбанк назвав причини
100 USD США – 2663.6246 (8 листопада – 2675.1287)
100 EUR – 3087.1409 (8 листопада – 3092.9838)
10 RUR – 4.4957 (8 листопада – 4.5763)
У середу, 8 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,62/26,64 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,88/30,90 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,64 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 610 угод на суму 357,52 млн дол.
Як сообшал УНІАН, у вівторок, 7 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,71/26,73 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,93/30,95 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,45/0,46 грн/рубль.