Базова інфляція в Україні прискорилася до 8%

Базова інфляція в Україні в жовтні 2017 року в річному вираженні, порівняно з жовтнем 2016 року, прискорилася до 8,1% із 7,7%, зафіксованих у вересні-2017 до вересня-2016.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем базова інфляція в жовтні сповільнилася до 1,2% з 1,9% у вересні.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, базова інфляція становила 7,5%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в жовтні зафіксована інфляція на рівні 1,2% до попереднього місяця і 14,6% - у річному вираженні.

Згідно з методологією Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників адміністративного, подієвого і сезонного характеру.