Вперше на Житомирщині підприємець отримає відшкодування коштів з бюджету на розвиток бізнесу

На Житомирщині вперше за ініціативи голови ОДА Гундича підприємець отримає відшкодування коштів з бюджету на розвиток бізнесу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, підприємець з Бердичева завдяки ініціативі голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича щодо підтримки бізнесу вперше отримає відшкодування з обласного бюджету на розвиток власної справи. Таке рішення прийняла конкурсна комісія сьогодні, 8 листопада.

"ФОП Лісков О.Р. з міста Бердичева подав на розгляд конкурсній комісії бізнес проект на придбання обладнання для виготовлення корпусних меблів. Підприємець оформив кредит на розвиток власної справи та отримає відшкодування на рівні облікової ставки НБУ на дату укладання кредитного договору. Виплата відшкодування здійснюватиметься помісячно",- сказано у повідомленні.

Максимальна сума кредиту – до 750 тис. грн терміном до 3 років.

Відшкодування можуть отримати ті представники бізнесу, які займаються обробленням деревини та виготовленням виробів з деревини та корка, виробництвом меблів, харчових продуктів, а також обробкою декоративного і будівельного каменю.

Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати наступним вимогам:

зареєстровані на території Житомирської області;

не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

реалізують бізнес-проекти, спрямовані на створення нових робочих місць;

працюють у межах вищезазначених видів діяльності.

Претенденти можуть отримати кредити на:

придбання устаткування, обладнання інших основних засобів виробничого призначення;

модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості;

удосконалення системи управління виробничим процесом;

впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;

розроблення нових видів продукції (товарів);

промоцію бізнесу і пошук нових ринків збуту.

Банки-партнери даної програми – ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

Детальні умови та порядок надання відшкодування можна переглянути на сайті Житомирської ОДА.

Усі документи необхідно подати до департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, каб. 204.

Довідки можна отримати за телефонами: (0412) 47-44-92, 47-46-32.