"Платинум банк" повернув НБУ весь борг із рефінансування

«Платинум Банк», який ліквідується, в жовтні остаточно погасив заборгованість перед Національним банком України за кредитами рефінансування в розмірі 37,6 млн грн.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з початку 2016 року і до введення тимчасової адміністрації банк погасив заборгованість на 429 млн грн, а за 9 місяців з дня введення тимчасової адміністрації – ще на 248,6 млн грн.

При цьому в НБУ зазначили, що погашення заборгованості здійснювалось виключно за рахунок надходжень за кредитами, майнові права за якими були в заставі у Національного банку.

Також повідомляється, що в результаті погашення НБУ звільнить заставні активи «Платинум Банку» вартістю 1,243 млрд грн, включаючи 27 об'єктів нерухомості на 535,1 млн грн і майнові права за кредитами на 707,9 млн грн, які можуть бути реалізовані ліквідатором для виплат кредиторам.

Як повідомляв УНІАН, «Платинум банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року. Національний банк визнав «Платинум Банк» неплатоспроможним 11 січня 2017 року. Власниками істотної участі «Платинум Банку» регулятор визнав Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового.

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова до переходу на роботу в центробанк виконувала обов'язки голови правління «Платинум Банку». За даними ЗМІ, фінансові проблеми в банку були ще з середини 2016 року.