Не пройшло і декількох років: стало відомо, коли Національна інвестрада нарешті проведе перше засідання

Перше засідання Національної інвестиційної ради при президенті України відбудеться в 2018 році, повідомив секретар Ради, екс-заступник глави Адміністрації президента Борис Ложкін на форумі в Києві.

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«Наступного року буде перше засідання, довго формувався склад», - сказав Ложкін.

За його словами, до складу Ради увійшли представники як інституційних інвесторів, включаючи ЄБРР і Міжнародну фінансову корпорацію, так і великих приватних інвесторів, включаючи Cargil, General Electric, ArselorMittal, Louis Dreyfus, Socar, Citigroup тощо.

«Представники таких компаній мають досвід участі в аналогічних організаціях різних країн світу й розуміють глобальну картину», - підкреслив Ложкін.

Як повідомляв УНІАН, Національну інвестраду було створено указом президента в 2014 році як консультативний орган. Очолює Раду президент України Петро Порошенко, а секретарем є Борис Ложкін.