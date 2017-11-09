Біткойн тягнеться до $8000: курс найпопулярнішої в світі криптовалюти оновив черговий рекорд

Курс біткойна (bitcoin), найпопулярнішої в світі криптовалюти, в середу ввечері перевищив історичну позначку в 7,8 тисячі доларів на новинах про відмову від запланованого раніше внесення зміни в програмний код валюти — хардфорка, відомого як SegWit2x.

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Ініціатива, запущена в травні, передбачала збільшення пропускної спроможності мережі та покращення масштабованості біткойна. У серпні команда розробників добилася перших змін, коли співтовариство виробило активацію хардфорка SegWit. З тих пір команда сфокусувалася на другому етапі проекту — збільшення розміру блоку біткойна до 2Мб, пише РИА Новости.

Ці плани викликали занепокоєння на ринку. В результаті розробники Майк Белш, Ванес Касарес, Джихан Ву, Джефф Гарзик, Пітер Сміт і Ерік Вооріс написали звернення до біткойн-спільноти, оголосивши, що його поділ на два табори і спліт ланцюга ніколи не були цілями SegWit2x. Саме тому подальше завершення стадії 2Мб-хардфорка було вирішено призупинити.

"На жаль, стало зрозуміло, що ми не досягли консенсусу для оновлення лімітів блоку до поточного часу. Продовжуючи рухатися цим шляхом, ми можемо розділити співтовариство і стати перешкодою для зростання біткойна. Це ніколи не було метою SegWit2x", — заявив голова проекту SegWit2x Белш.

За даними біржі Bitfinex, курс криптовалюти на 20.00 піднімався на 8,44% і досягав позначки 7,7 тисячі доларів. А відразу після оголошення новини курс валюти зріс до 7,89 тисячі, що стало новим історичним максимумом. На інших біржах криптовалюта також показувала позитивну динаміку — на OKCoin курс становив 7,8 тисячі доларів, на Poloniex — 7,6 тисячі доларів.

В результаті станом на 20.08 середи капіталізація біткойна досягла 124 мільярдів доларів. Капіталізація всього ринку криптовалют досягала 203,7 мільярда доларів.