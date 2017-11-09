Час повертати борги: щорічні виплати України перевищать $7 мільярдів

Графік виплат за зовнішніми зобов'язаннями України у майбутні кілька років залишається досить напруженим, незважаючи на повернення нашої країни на міжнародні ринки капіталу, і протягом 2018-2021 років щорічні боргові виплати в іноземній валюті перевищать 7 млрд дол.

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на підсумки зустрічі керівництва регулятора з експертами.

Нацбанк зазначив, що повернення України на міжнародні ринки капіталу стало безумовно позитивним сигналом не лише для інвесторів, що інвестують у боргові цінні папери, а й для потенційних прямих інвесторів нашої країни. «Однак графік виплат за зовнішніми зобов'язаннями у наступні кілька років залишається досить напруженим. Протягом 2018-2021 років щорічно виплати з погашення та обслуговування державного і квазідержавного боргу в іноземній валюті будуть перевищувати 7 млрд дол. США», - йдеться в повідомленні.

В НБУ наголосили, що з цієї причини для України критично важливим залишається подальше впровадження структурних реформ, спрямованих на поліпшення ділового середовища і умов для довгострокового економічного зростання. «У цьому контексті вагомим залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні успішно завершила розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 3 млрд дол. під 7,375% річних. Цей випуск став першим в історії нашої країни з точки зору терміну запозичення і обсягу залучених коштів.

Наприкінці жовтня в Національному банку озвучили прогноз, що черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF буде отримано в першому кварталі 2018 року, а не до кінця поточного року, як очікувалося раніше.

Водночас міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна ще може в поточному році отримати транш кредиту від МВФ за умови прийняття парламентом необхідних законопроектів.

За інформацією МВФ, для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу кредиту Україна має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію і показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

Верховна Рада 3 жовтня ухвалила закон про пенсійну реформу, однак необхідні зміни в законодавство для прискорення приватизації і створення антикорупційного суду поки не прийняті.

Крім того, у рамках рішень Кабінету міністрів за програмою з МВФ, ціна на газ для населення має переглядатися двічі на рік згідно з імпортним паритетом, але в уряді заявили про відсутність підстав для підвищення цін на газ для населення на наступний опалювальний сезон.

МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

Технічна місія МВФ для обговорення проекту державного бюджету України на 2018 рік працюватиме в Києві з 9 по 17 листопада.