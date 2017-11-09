Надходження до місцевих бюджетів зросли на 37 мільярдів

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-жовтень 2017 року, без урахування трансфертів, становлять 154,7 мільярда гривень, що на 31,8%, або на 37,4 мільярда гривень, що більше показника за аналогічний період попереднього року.

Читайте такожНадходження до місцевих бюджетів зросли майже на третину - прем'єр

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України з посиланням на статистику у співставних умовах та без урахування територій, непідконтрольних владі.

Згідно з наведеними даними, надходження за 10 місяців склали 91,5% річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

Також повідомляється, що станом на 1 листопада місцеві бюджети отримали 218,5 мільярда гривень міжбюджетних трансфертів, що становить 93,8% від запланованих на цей період обсягів.

Як повідомляв УНІАН, надходження до загального фонду місцевих бюджетів в 2016 році, без урахування трансфертів, становлять 146,6 мільярда гривень, що на 49,3%, або на 48,4 мільярда гривень, що більше показника за 2015 рік.