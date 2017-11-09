У Нацбанку розповіли, завдяки чому сповільнилося зростання цін

Динаміка споживчої інфляції в Україні в жовтні близька до оновлених прогнозів Національного банку і свідчить, що на кінець 2017 року зростання цін відхилиться від цільового рівня (8% плюс/мінус 2 п.п.), перш ніж повернутися до нього у 2018 році.

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Про це йдеться в коментарі НБУ, переданому УНІАН, щодо даних Державної служби статистики про сповільнення інфляції в Україні в жовтні до 1,2% проти попереднього місяця і до 14,6% у річному вираженні.

«Таке сповільнення зумовлене насамперед зниженням темпів зростання цін на сирі продовольчі товари, а також цін і тарифів, що регулюються адміністративно», - йдеться в коментарі.

Водночас, як зазначив НБУ, базова інфляція у жовтні прискорилася внаслідок підвищення виробничих витрат і пожвавлення споживчого попиту.

Крім того, прискорилося зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки, включаючи м'ясні та молочні продукти.

Також Нацбанк зазначив, що через ослаблення гривні до іноземних валют у жовтні незначною мірою збільшилися темпи зростання цін на низку непродовольчих товарів, переважно імпортних.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у жовтні зафіксовано інфляцію на рівні 1,2% проти попереднього місяця і 14,6% - у річному вираженні.

Національний банк з 27 жовтня підвищив облікову ставку до 13,5% річних з 12,5% після майже дворічного циклу пом'якшення монетарної політики.

За оновленими прогнозами НБУ, інфляція на кінець року сповільниться до 12,2%, а не до 9,1%, очікуваних раніше.