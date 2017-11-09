НБУ очікує від українських банків прибуткової роботи в 2017-2018 роках

Національний банк України очікує прибуткову роботу банківської системи країни за підсумками 2017 і наступного року, повідомляється на сайті НБУ.

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Разом з тим, як зазначає регулятор, в першому кварталі 2018 року можливий збиток в результаті зміни порядку формування банками резервів у зв'язку з переходом на Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти".

Нацбанк нагадав, що в третьому кварталі 2017 року банківська система відновила прибуткову діяльність та чистий прибуток банків становив 3,3 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, прибуток платоспроможних банків України за підсумками січня-вересня 2017 року склала 1,4 мільярда гривень.

Банківська система України в 2016 році відновила історичний максимум по збитках, отримавши негативний результат на рівні 159 мільярдів гривень. З урахуванням неплатоспроможних банків, збиток банківської системи склав 160,143 мільярда гривень.

Попередній рекордний збиток банківської системи України був зафіксований в 2015 році, коли негативний фінансовий результат працюючих банків становив 66,6 мільярда гривень.