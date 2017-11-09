Для екс-голови "Укрсоцбанку" знайшли роботу в найбільшому банку України

Наглядова рада державного "Укргазбанку" призначила на посаду заступника голови правління фінустанови Тамару Савощенко, яка з серпня 2015 року очолювала правління "Укрсоцбанку".

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Як повідомила прес-служба "Укргазбанку", на новій посаді Савощенко буде розвивати операційну діяльність фінустанови.

Савощенко має 24-річний досвід роботи в банківській сфері, бере активну участь у роботі Незалежної асоціації банків України.

"Ми раді вітати в команді "Укргазбанку" нового сильного професіонала. Тамару Савощенко добре знають на ринку, поважають колеги як визнаного фахівця банківської справи", - прокоментував призначення голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада "Укрсоцбанку" прийняла рішення про зміну голови правління фінустанови, призначивши на цю посаду з 2 листопада амару Савощенко замість Ростислава Матяша.

Холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє "Альфа-Банком", у січні 2016 року підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій "Укрсоцбанку", а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.

У грудні 2016 року UniCredit Bank оголосив про ребрендинг і повернення до своєї історичної назви – "Укрсоцбанк" у зв'язку із завершенням угоди між групою UniCredit і ABH Holdings S. A.

"Укргазбанк" (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року. За результатами докапіталізації банку за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів в капіталі "Укргазбанку" становить 95%.