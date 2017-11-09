Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара, але опустив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 10 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2655,8575 (9 листопада – 2663,6246)

100 EUR – 3088,7623 (9 листопада – 3087,1409)

10 RUR – 4,4823 (9 листопада – 4,4957)

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,54/26,56 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,87/30,89 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,44/0,45 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,56 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 552 угоди на суму 309,60 мільйона доларів.