Рада тимчасово скасувала штрафи за несплату ПДВ для виробників електроенергії

Верховна Рада України прийняла закон, що вносить зміни в Податковий кодекс, згідно з яким тимчасово відміняються штрафні санкції для генеруючих компаній-боржників по сплаті ПДВ у зв'язку з наявністю великих боргів на ринку електроенергії перед цими компаніями.

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За ухвалення відповідного закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України для стабілізації розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України" (№6005-д) проголосували 239 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно з текстом пояснювальної записки, закон вносить наступну зміну в податкове законодавство: тимчасово (до 1 липня 2018 року) скасовуються штрафи і пеня для компаній, які виробляють електроенергію і продають її держпідприємству "Енергоринок" та мають податковий борг по сплаті ПДВ. Така зміна, на думку законодавця, необхідно у зв'язку з наявністю на ринку електроенергії багатомільярдної заборгованості перед цими компаніями.

У записці також зазначається, що генеруючі компанії сформували податкову заборгованість у 2014-2015 роках, а станом на 1 березня 2016 року борг "Енергоринку" перед цими компаніями становив 27,9 мільярда гривень. Борги оптового покупця електроенергії стали причиною формування заборгованості генерації перед бюджетом (2,9 мільярда гривень) і банками (18,5 мільярда гривень).

"Нарахування контролюючими органами суб'єктам електроенергетики штрафних санкцій та вимивання обігових коштів з цих компаній для сплати податкового боргу унеможливить забезпечення нормальної підготовки і роботи суб'єктів електроенергетики протягом опалювального сезону 2017-2018 років", - зазначається в пояснювальній записці.

Згідно з текстом документа, запропоновані заходи дозволять стабілізувати фінансовий стан компаній і розрахунки на оптовому ринку електроенергії, що необхідно для переходу до нової моделі ринку електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2017 року рівень оплати "Енергоринку" перед генеруючими компаніями становив 93,8%, таким чином виробники електрики отримали 82 мільярдів гривень з покладених 87,5 мільярда гривень.

Раніше директор "Енергоринку" Юрій Гнатюк заявляв, що за результатами 2017 року компанія планує збільшити рівень розрахунків на ринку (перед генерацією) до 98,9%.