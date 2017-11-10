В ООН закликали карати за зловживання з офшорами
Експерти ООН підкреслюють, що порушення податкового законодавства сприяє зростанню соціальної несправедливості та обмеження прав людини по всьому світу.
Систематичні порушення податкового законодавства великими компаніями мають каратися зниженням їх кредитного рейтингу. Про це заявили експерти ООН у сфері прав людини, коментуючи документи "Paradise Papers", повідомляє Украинская правда.
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"Багаті люди і міжнародні корпорації продовжують користуватися неетичними методами в спробі знизити податки до мінімального рівня. Через це державні бюджети не отримують достатніх надходжень, щоб покрити витрати, що призводить до зростання заборгованості", - йдеться у заяві.
Експерти ООН також підкреслюють, що порушення податкового законодавства сприяє зростанню соціальної несправедливості та обмеження прав людини по всьому світу.
Як відомо, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, а також Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали "Передайз Пейперз" або "Документи з райських островів".
В цих документах також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.