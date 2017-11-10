Китай скасує обмеження частки іноземного капіталу в банках країни

Китай скасує правила, які обмежують 25% частку іноземного капіталу в китайських банках і керуючих компаніях, повідомляють Ведомости з посиланням на заяву заступника міністра фінансів КНР Чжу Гуаняо.

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Іноземним компаніям дозволять отримувати контроль у місцевих брокерських компаніях: ліміт для них буде підвищено з 49% до 51% найближчим часом, і його повністю скасують через три роки. У страхових компаніях гранична частка іноземців зросте до 51% через три роки, і обмеження скасують остаточно, ймовірно, через п'ять років.

Регулятори готують проекти детальних правил запропонованих змін, вони скоро будуть оприлюднені, пообіцяв Чжу Гуаняо.

9 листопада, поки в Китаї перебував президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай, як і раніше, глибоко відданий економічним реформам і збирається ставати більш відкритим. Іноземні компанії, які працюють в Китаї, в тому числі американський бізнес, виявлять тут більш відкриту, прозору і впорядковану бізнес-середовище, пообіцяв він.

МЗС КНР того ж дня заявив, що будуть істотно знижені бар'єри для іноземних інвесторів у банківському секторі, страхування, на ринку цінних паперів. Китай сам визначить для цього графік і дорожню карту, відомство попередило.

Вже оголошені заходи мають надихнути іноземні банки, брокерські фірми і страховиків, які в Китаї довгий час залишалися на задвірках через різні бар'єри та обмеження і не могли ефективно конкурувати з місцевими гравцями. Нинішні зміни дадуть глобальним фінансовим компаніям безпрецедентний доступ до другій економіці світу, відзначає Bloomberg. Агентство вважає це рішення перемогою президента США Дональда Трампа, який в ході візиту в Китай підштовхнув голови КНР Сі Цзіньпіна до поліпшення умов для іноземців на ринку країни.