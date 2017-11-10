У компанії Новинського заявляють, що силовики проводять обшуки в офісах по всій країні

Правоохоронні органи проводять обшуки в офісах і квартирах менеджерів групи газодобувних компаній Smart Energy – керуючої компанії у складі "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського, повідомив в соцесети facebook прес-секретар "Смарт-Холдингу" Євген Загорулько.

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"У нас в офісах Smart Energy і в квартирах менеджерів по всій Україні (Київ, Харків, Полтавська область та ін) йде обшук. Нахабним чином блокується господарська діяльність компанії. Це продовження справи про так звану "фіктивності" Smart Energy - однієї з найбільших газодобувних компаній України", - написав Загорулько.

Він зазначив, що одна з компаній групи Smart Energy – "Укргазвидобуток" - врізана безпосередньо в харківське газове кільце і зупинка її господарської діяльності внаслідок обшуків може призвести до зриву опалювального сезону в Харкові. "Блокування її госпдіяльності може призвести до зупинки видобутку і передачі газу, зниження тиску в системі і паралізувати місто-мільйонник на всю зиму", - написав прес-секретар холдингу.

"І це відбувається після "цукрових" заяв і уряду, і силовиків, що "маски-шоу" більше не будуть приходити на бізнес", - резюмував Загорулько.

Довідка УНІАН. Smart Energy – керуюча компанія у складі "Смарт-Холдингу", яка займається розвідкою і видобутком вуглеводнів (газу і газового конденсату), а також проектами в сфері альтернативної енергетики. Нафтогазове напрямок Smart Energy представлено британською компанією з активами в Україні Regal Petroleum (Полтавська область), а також українськими газодобувними підприємствами "Пром-Енерго Продукт" і "Укргазвидобуток" (Харківська область). Основним бенефіціаром "Смарт-Холдингу" є бізнесмен і народний депутат Вадим Новинський.