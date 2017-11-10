Грошова база в Україні зросла на 3 мільярди гривень

Обсяг грошової бази в Україні за жовтень 2017 року виріс на 0,9% – до 376,617 мільярда гривень. Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази знизився на 1,3%.

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Згідно з наведеними даними, грошова маса (агрегат М3) зросла на 0,1% в жовтні і на 2% з початку року - до 1,125 трильйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні за вересень 2017 року скоротився на 1,5% – до 373,4 мільярда гривень, тоді як грошова маса зросла на 1,7% - до 1,123 трильйона гривень.

У 2016 році грошова база зросла на 13,6%, грошова маса – на 10,8%.