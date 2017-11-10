ГПУ перевіряє причетність міністра фінансів Данилюка до злочинів Януковича

Генеральна прокуратура України перевіряє можливу причетність міністра фінансів Олександра Данилюка протягом 2010-2014 років до діяльності злочинної організації під керівництвом тодішнього президента України Віктора Януковича, що призвела до більш як 18 млрд грн збитків для держави.

Про це йдеться в рішенні Шевченківського районного суду Києва від 27 жовтня в кримінальному провадженні за фактом створення в лютому 2010 року екс-президентом України і його оточенням злочинної організації для вчинення злочинів на території України та інших держав, а також відмивання грошей.

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«Учасниками злочинної організації протягом січня 2010 року - лютого 2014 року скоювалися злочини з незаконного заволодіння коштами в різних галузях економіки, а саме: в банківській сфері, в сфері паливно-енергетичного комплексу, при випуску і купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики. Загальна сума збитків, завданих діяльністю злочинної організації, становить понад 18 млрд грн», - йдеться в документі.

Як випливає з рішення суду, в 2010 році указом президента було створено Координаційний центр з впровадження економічних реформ, і у слідства виникла необхідність перевірки версії можливої причетності до злочинів організації під керівництвом Януковича протягом 2010-2014 років «службових осіб зазначеного Координаційного центру при президенті України, якими після Революції Гідності були засновані благодійні організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100) та «Благодійний фонд «Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе» (код ЄДРПОУ 39891943)».

Радником Януковича у період 2010-2014 років був нинішній міністр фінансів Олександр Данилюк, який і очолював у цей період Координаційний центр з впровадження економічних реформ.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій Міністерства юстиції України, Данилюк є співзасновником «Центру реформ» і «Центру вільної економіки імені Кахи Бендукідзе».