Чисті міжнародні резерви НБУ збільшилися до $6,2 мільярда

Чисті міжнародні резерви Національного банку України в жовтні виросли на 1,4% - до 6,151 мільярда доларів. Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року чисті резерви зросли на 45,6%.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 вересня 2017 року досягли еквівалента 18,035 мільярда доларів США, що на 240 мільйонів доларів США, або на 1,3% вище показника на 1 серпня і є максимальним показником з початку 2014 року.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 листопада 2017 року становили 18,736 мільярда доларів, що на 21% вище показника на початок року, і є максимальним показником з початку 2014 року.