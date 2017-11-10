НБУ підрахував обсяг депозитів в українських банках

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за жовтень, за оперативними даними, виріс на 0,3% – до 449,378 мільярда гривень, валютних (у доларовому еквіваленті) – скоротився на 1,8%, до 13,675 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг гривневих депозитів зріс на 5,6%, валютних – на 2,7%.

За інформацією регулятора, залишки по гривневих кредитах зросли на 0,9% в жовтні і на 8,9% з початку року – до 548,235 мільярда гривень.

Залишки за валютними кредитами у доларовому еквіваленті зросли на 1,3% в жовтні, але при цьому знизилися 9,7% з початку року - до 16,398 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2016 році у національній валюті зріс на 8,7%, але при цьому знизився в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 0,4%.