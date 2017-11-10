Гривня продовжує "відвойовувати" втрачені позиції

У п'ятницю, 10 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,51/26,53 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,91/30,92 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,52 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 366 угод на суму 204,48 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 9 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,54/26,56 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,87/30,89 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.