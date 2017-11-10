УСПП представив програму економічного патріотизму для досягнення зростання економіки в 7-8%

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) представив програму «Платформа економічного патріотизму», що представляє комплекс заходів щодо поліпшення податкової політики, запобігання монополізації та гарантування прав власності для досягнення економічного зростання на рівні 7-8% на рік.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, програма була затверджена на XV розширеному з'їзді УСПП в Києві.

«Країна продовжує нарощувати імпорт на тлі зниження економіки і стагнації промисловості. Ми фінансуємо робочі місця за кордоном і часто втрачаємо найкращих людей, які їдуть жити і працювати. Одна з основних складових економічного патріотизму - це ставлення до державі і людям, і за це ми будемо боротися. Люди, які цього не розуміють, повинні нести персональну відповідальність», - сказав голова УСПП Анатолій Кінах.

За його словами, однією з головних проблем України на даний момент є трудова міграція в умовах, коли зростання економіки в поточному році становитиме близько 2% і не зможе забезпечити швидкого відновлення промислового потенціалу.

«Те, що дійсно хвилює - це демографічна ситуація і безпрецедентні масштаби трудової міграції з України. Ми зустрічалися з прем'єр-міністром для комплексного розгляду цих проблем», - сказав глава УСПП.

При цьому Кінах підкреслив, що в рамках «Платформи економічного патріотизму» для створення робочих місць і поліпшення якості життя громадян пропонується запровадити механізми фінансової підтримки інвестиційних проектів, створити фонд гарантування вкладів державно-приватного партнерства для кредитування малого і середнього бізнесу, запустити експортно-кредитне агентство і лібералізувати валютне регулювання, усунути монопольні перешкоди для підключення бізнесу до електромереж і жорстко протидіяти рейдерству.

«УСПП запрошує всі зацікавлені громадські та бізнес-організації, експертів, економістів, всі сторони соціального партнерства доповнювати своїми пропозиціями «Платформу», приєднається до її обговорення та реалізації», - сказав голова УСПП.

Крім того, Кінах зазначив, що ініціативи в рамках представленої програми вже обговорюються на урядовому рівні. Зокрема, 13 листопада голова УСПП зустрітися з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом щодо унеможливлення рейдерства, а в подальшому планується спеціальне засідання уряду з питань демографічної ситуації та трудової міграції.

Також 5 грудня УСПП організовує Національний форум «Трансформація України», на якому відбудеться обговорення стратегічних питань реформування країни із залученням широкого кола експертів, міжнародних партнерів, представників влади, бізнесу, духовенства та громадських активістів.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня на Національному форумі «Трансформація України» голова УСПП Кінах оголосив про створення міжнародної робочої групи щодо трансформації країни, завданням якої буде забезпечення модернізації не тільки в економічній, але і в соціальній площині.

Уряд прогнозує зростання ВВП цього року на рівні 2%.

Раніше прем'єр-міністр Гройсман заявляв, що Україна протягом наступних п'яти років здатна зробити економічний прорив і поліпшити таким чином демографічну динаміку. За словами прем'єра, в першу чергу результатом реального зростання економіки стануть не статистичні показники, а поліпшення демографічної ситуації.

За даними дослідження соціологічної групи «Рейтинг», кількість українців, які хочуть переїхати на постійне місце проживання в іншу країну, за рік зросла з 30% до 35% серед 1200 опитаних респондентів віком від 18 років і старше.