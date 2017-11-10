Українські банки продовжують скорочувати борг перед НБУ

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 листопада 2017 року становить 63,393 мільярда гривень, що на 0,4% нижче показника на 1 жовтня.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року, в січні-жовтні, обсяг заборгованості банків перед регулятором по рефінансуванню скоротився на 15,2%.

Також повідомляється, що обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ скоротився на 2,8% у жовтні і на 47,5% з початку року - до 35,816 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року становив 74,828 мільярда гривень, що на 31,031 мільярда гривень, або на 29,3%, що нижче показника на 1 січня 2016 року.