В Україні з'явиться відкритий реєстр неплатників аліментів

Міністерство юстиції запустить публічний реєстр осіб, які уникають сплати аліментів в інтересах своїх дітей.

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Як інформує прес-служба відомства, про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, дані про недобросовісних батьків буде розміщено на офіційному сайті Мін’юсту.

«Міністерство юстиції пропонує вже найближчим часом запустити на сайті нашого відомства публічний реєстр злісних неплатників аліментів. Ми маємо зробити так, щоб всі взнали, хто економить на своїй дитині, хто не дає їй нормального виховання і нормального утримання. Це стане ще одним засобом впливу на недобросовісних батьків», - зазначив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада відбулося публічне обговорення законопроекту, розробленого Міністерством юстиції спільно з народними депутатами задля посилення прав дітей і захисту їх від економічного насильства з боку тих батьків, які ухиляються від сплати аліментів.

Законопроектом передбачається заборона на виїзд за кордон для осіб, які більше 6 місяців не платять аліментів; позбавлення батьків, які ухиляються від спати аліментів, права не давати згоду на виїзд дитини за кордон; позбавлення прав керувати автомобілем, користуватися зброєю, полювати; введення суспільно корисних робіт до 2 місяців, оплата за які направлятиметься на рахунок дитини для погашення боргу зі сплати аліментів; скасування всіх видів оплати під час подачі позову до суду в цій сфері; посилення кримінальної відповідальності для батьків, які не платять аліменти.

У 2017 році Мін'юстом було стягнуто 1,6 млрд грн аліментів у виконавчому провадженні на користь півмільйона дітей.

Нині на обліку виконавчої служби перебуває майже 600 тисяч проваджень про примусове стягнення аліментів.