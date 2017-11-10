Гривня за тиждень зміцнилася до долара на міжбанку на 45 копійок

У п'ятницю, 10 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,50/26,52 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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Тижнем раніше, в п'ятницю 3 листопада, котирування гривні до долара на міжбанку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,95/26,97 грн/дол., тобто, за тиждень гривня зміцнилася до долара на 45 копійок, або на 1,7 %.

За інформацією співрозмовника агентства, поточні котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 30,87/30,89 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 26,52 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 666 угод на суму 404,32 млн дол.