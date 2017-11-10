Бізнес вивів з України понад $2 мільярди дивідендів

Бізнес з червня 2016 року, або з моменту скасування заборони на репатріацію дивідендів за 2014-2016 роки, вивів з України дивіденди іноземним інвесторам на суму 2,118 млрд дол.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного банку України, ця сума становить майже 42% заявленого компаніями обсягу репатріації дивідендів.

При цьому, як відзначили в НБУ, купівля валюти для виплати дивідендів не має істотного впливу на валютний ринок, оскільки її обсяги становлять лише 3,2% загального обсягу купівлі валюти.

Крім того, як зазначив регулятор, дозволена гранична сума дивідендів до перерахування за кордон становить 5 млн дол. на одну особу (емітента, депозитарна установа, іноземного інвестора) протягом місяця, у зв'язку з чим попит на валюту для репатріації дивідендів рівномірно розподілений у часі.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в червні 2016 року дозволиврепатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки, встановивши обмеження на перерахування таких дивідендів за кордон на одну особу в місяць у межах більшого значення – еквівалента 1 млн дол. США, або 10% загального обсягу дивідендів до виплати.

У травні 2017 року НБУ дозволив бізнесу виплачувати дивіденди іноземним інвесторам за 2014-2016 роки, при цьому максимальна сума відповідних перерахувань за кордон була збільшена в 5 разів – до 5 млн дол. протягом місяця.