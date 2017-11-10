Вартість біткойна знизилася на 1000 доларів менше ніж за дві доби

Вартість найбільш популярної криптовалюти біткойна знизилася на 1000 доларів менше ніж за дві доби. Згідно з даними Coindesk на 15:50, мінімальна вартість біткойна 10 листопада становила 6721 долар. Хоча ще 8 листопада біткойн подолав позначку в 7880 доларів на тлі новин про відкладений хардфорк SegWit2x, який планувався на середину листопада, пише «Сегодня».

Читайте такожБіткойн-бум в Україні: як купити криптовалюту

Вартість Bitcoin Cash, який з'явився під час поділу біткойна, 10 листопада зросла більш ніж на 22% і становила 771 долар.

Але незважаючи на падіння курсу, яке становило близько 6% за тиждень з 3 по 10 листопада, дана криптовалюта все ще показує зростання приблизно в 600% за підсумками 2017 року.

Раніше аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs прогнозували, що ціна Bitcoin перевищить 8 тисяч доларів. На думку аналітиків банку, все вказує на новий зліт, хоча вони обережно попереджають, що для цього може знадобитися трохи часу.

Нагадаємо, курс Bitcoin вперше подолав позначку в 6 тисяч доларів 20 жовтня. Вже 2 листопада курс найпопулярнішої криптовалюти перевищив 7 тисяч доларів.