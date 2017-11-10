Вартість біткойна знизилася на 1000 доларів менше ніж за дві доби
10 листопада 2017 року вартість криптовалюти становила 6721 доларів за токен.
Вартість найбільш популярної криптовалюти біткойна знизилася на 1000 доларів менше ніж за дві доби. Згідно з даними Coindesk на 15:50, мінімальна вартість біткойна 10 листопада становила 6721 долар. Хоча ще 8 листопада біткойн подолав позначку в 7880 доларів на тлі новин про відкладений хардфорк SegWit2x, який планувався на середину листопада, пише «Сегодня».
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Вартість Bitcoin Cash, який з'явився під час поділу біткойна, 10 листопада зросла більш ніж на 22% і становила 771 долар.
Але незважаючи на падіння курсу, яке становило близько 6% за тиждень з 3 по 10 листопада, дана криптовалюта все ще показує зростання приблизно в 600% за підсумками 2017 року.
Раніше аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs прогнозували, що ціна Bitcoin перевищить 8 тисяч доларів. На думку аналітиків банку, все вказує на новий зліт, хоча вони обережно попереджають, що для цього може знадобитися трохи часу.
Нагадаємо, курс Bitcoin вперше подолав позначку в 6 тисяч доларів 20 жовтня. Вже 2 листопада курс найпопулярнішої криптовалюти перевищив 7 тисяч доларів.