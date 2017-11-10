З чим гривня увійде в новий тиждень: курси валют від Нацбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2651.6730 (10 листопада – 2655.8575)

100 EUR – 3090.2597 (10 листопада – 3088.7623)

10 RUR – 4.4731 (10 листопада – 4.4823)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,50/26,52 грн/дол.

Тижнем раніше, в п'ятницю 3 листопада, котирування гривні до долара на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 26,95/26,97 грн/дол., тобто, за тиждень гривня зміцнилася до долара на 45 копійок, або на 1,7%.

Поточні котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,87/30,89 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,52 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 666 угод на суму 404,32 млн дол.